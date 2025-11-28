Второй за сутки танкер загорелся у берегов Турции

Пожар произошел на танкере Virat, шедшем под флагом Гамбии, в Черном море у берегов Турции. Об этом в пятницу, 28 ноября, сообщили в Минтрансе страны.
По данным ведомства, возгорание возникло из-за внешнего воздействия. На место происшествия уже направили спасательные команды и торговое судно.
— Все 20 членов экипажа на борту находятся в удовлетворительном состоянии. В машинном отделении плотное задымление. Ситуация находится под контролем, — цитирует заявление NTV.
В этот же день в Черном море у побережья Турции танкер также загорелся из-за «внешнего воздействия», готовилась эвакуация экипажа. К судну отправили спасателей, береговую охрану, врачей.
11 октября 2024 года в Балтийском море, к северо-востоку от немецкого города Кюлунгсборн, загорелся нефтяной танкер Annika, на борту которого находились химикаты. Тогда специалисты спасли все семь членов экипажа корабля.
Кроме того, 20 июля у побережья Индонезии на туристическом пароме KM Barcelona VA с 280 пассажирами на борту произошел пожар. В результате происшествия погибли три человека.