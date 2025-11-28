Ричмонд
Молча дышим минералкой: врач рассказал, как восстановить голос при простуде

Доктор заявил, что при потере голоса вредно шептать.

Источник: Комсомольская правда

Потеря голоса может быть одним из симптомов простуды и ОРВИ. Как действовать в такой ситуации, рассказал aif.ru доктор медицинских наук Константин Добрецов.

— Самое важное — соблюдать голосовой режим. Несколько дней нужно просто помолчать, чтобы дать возможность голосу восстановиться. Ни в коем случае нельзя шептать, поскольку шепот для голоса даже тяжелее, чем обычная речь, — предупредил медик.

Врач также рекомендовал использовать минеральную воду. Хорошо действуют ингаляции — с теплой минералкой — процедуры увлажняют слизистую оболочку гортани и создают благоприятные условия для уменьшения воспаления.

Что же касается насморка, то солевые растворы — самая безопасная и универсальная категория средств для ухода за носом. Растворы помогают уменьшить отёк и разжижить густую слизь, передает RT.

«Российская газета» напоминает, что при ангине лучше соблюдать постельный режим или, по крайней мере, воздерживаться от физической активности. Рекомендуется лежать в кровати, чтобы не вызвать более серьёзных осложнений.