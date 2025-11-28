Путин подписал закон о пенсии детям, рождённым при помощи ЭКО после смерти отца

В России будут назначать пенсию детям, рождённым более чем через 300 дней после смерти отца при помощи вспомогательных репродуктивных технологий. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
Для того, чтобы ребёнок имел право на пенсионные выплаты, нужно соблюсти ряд условий. Речь идёт о детях отцов, брак которых с матерями был зарегистрирован. Кроме того, мужчина при жизни должен был выражать намерение иметь детей. Биологическое отцовство также должно быть установлено в судебном порядке.
Такие дети ежемесячно будут получать 7 689,83 рубля. Для детей-инвалидов выплаты будут больше — от 7 500,53 рубля для инвалидов третьей группы до 21 177,59 рублей в месяц для инвалидов с детства первой группы.
Об условиях, при которых можно сделать ЭКО по полису ОМС в 2025 году, рассказываем здесь на KP.RU.
Также сообщалось, что в России ужесточили условия получения мигрантами медпомощи по ОМС. Мигрантам придётся отработать на территории РФ пять лет, чтобы претендовать на бесплатную медпомощь по полису обязательного медицинского страхования.