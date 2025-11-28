Путин позвонил мальчику, лишившемуся пальцев из-за СВУ в Красногорске

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с десятилетним Глебом Броваром, который получил серьезные травмы в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Красногорске. Мальчик лишился пальцев, подняв купюру со взрывчаткой.