Путин позвонил мальчику, лишившемуся пальцев из-за СВУ в Красногорске

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с десятилетним Глебом Броваром, который получил серьезные травмы в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Красногорске.

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с десятилетним Глебом Броваром, который получил серьезные травмы в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Красногорске. Мальчик лишился пальцев, подняв купюру со взрывчаткой.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, телефонный звонок от президента поступил в день выписки Глеба из медицинского учреждения.

Владимир Путин пожелал мальчику скорейшего и полного восстановления, крепкого здоровья и счастья.

Ранее сообщалось, что Путин предложил использовать результаты исследования «о счастье» в работе правительства и АП.

