«Был рад»: Путин раскрыл сумму стипендии, которую получал в студенческие годы

Президент России Владимир Путин в студенческие годы получал стипендию, размер которой на тот момент составлял 40 рублей. Об этом в пятницу, 28 ноября, он рассказал на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых.
— Я в свое время получал повышенную стипендию. Это было 40 рублей, и я был очень этому рад, — добавил он.
По словам главы государства, еще в прошлом году по всей стране установили повышенную аспирантскую стипендию в размере 75 тысяч рублей.
— Начиная с 2024 года в общей сложности тысячи аспирантов получают стипендию 75 тысяч рублей ежемесячно, — цитирует политика пресс-служба Кремля.
Экс-глава Рособрнадзора, профессор ВШЭ Виктор Болотов в свою очередь считает, что для улучшения качества образования в России необходимо создать жесткий конкурс на места в университетах.
Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович также высказалась об идее Минздрава РФ обязать выпускников медицинских вузов отрабатывать три года в государственных клиниках за бесплатное образование.