В РФ изменится система приема на обучение рабочим профессиям: можно поступить, не сдав ГИА

В пятницу, 28 ноября, президент России Владимир Путин подписал несколько законов. В том числе, лидер подписал закон о бесплатном обучении для не сдавших ГИА. Как утверждается в документе, президент одобрил идею получения девятиклассниками рабочего образования. Теперь на соответствующие специальности можно поступить, не сдав экзамены.