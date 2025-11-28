Ричмонд
В РФ изменится система приема на обучение рабочим профессиям: можно поступить, не сдав ГИА

Путин подписал закон о бесплатном обучении для не сдавших ГИА.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 28 ноября, президент России Владимир Путин подписал несколько законов. В том числе, лидер подписал закон о бесплатном обучении для не сдавших ГИА. Как утверждается в документе, президент одобрил идею получения девятиклассниками рабочего образования. Теперь на соответствующие специальности можно поступить, не сдав экзамены.

Владимир Путин также подписал закон, регулирующий минимальные размеры пособий. Так, для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов его подняли до 21 177,59 рублей в месяц.

Президент России также подписал закон о повышении основной ставки налога на добавленную стоимость до 22%. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.