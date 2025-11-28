За 10 месяцев текущего года в Брестской области зарегистрировано 27 ДТП по вине нетрезвых водителей

Основными виновниками трагедий в такие дни становятся нетрезвые участники дорожного движения. Под воздействием алкоголя притупляются реакции, ухудшается координация движений, искажается восприятие скорости и расстояния. Автомобиль в руках нетрезвого человека превращается в неуправляемое орудие смерти. Не менее опасны и нетрезвые пешеходы или велосипедисты, которые, игнорируя элементарные правила безопасности, могут неожиданно выйти на проезжую часть, став причиной экстренного торможения или наезда. Отдельная категория риска — это лица, не имеющие права управления транспортным средством. Отсутствие навыков, незнание Правил дорожного движения и пренебрежение законом создают непредсказуемые и крайне опасные ситуации на дороге.