28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 10 месяцев текущего года в Брестской области зарегистрировано 27 ДТП по вине нетрезвых водителей. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Выходные — это долгожданное время для отдыха, встреч с близкими и путешествий. К сожалению, именно в эти периоды на дорогах наблюдается резкий рост аварийности, часто связанный и с безответственным поведением отдельных участников дорожного движения. Чтобы предотвратить беду, каждому из нас необходимо проявить максимальную бдительность и ответственность.
Основными виновниками трагедий в такие дни становятся нетрезвые участники дорожного движения. Под воздействием алкоголя притупляются реакции, ухудшается координация движений, искажается восприятие скорости и расстояния. Автомобиль в руках нетрезвого человека превращается в неуправляемое орудие смерти. Не менее опасны и нетрезвые пешеходы или велосипедисты, которые, игнорируя элементарные правила безопасности, могут неожиданно выйти на проезжую часть, став причиной экстренного торможения или наезда. Отдельная категория риска — это лица, не имеющие права управления транспортным средством. Отсутствие навыков, незнание Правил дорожного движения и пренебрежение законом создают непредсказуемые и крайне опасные ситуации на дороге.
За 10 месяцев текущего года на территории Брестской области зарегистрировано 27 ДТП по вине нетрезвых водителей, в которых девять человек погибли и 26 человек травмированы. По вине лиц, не имеющих права управления транспортными средствами, произошло 29 ДТП, в которых 11 человек погибли и 28 — получили травмы.
За этими цифрами стоят невосполнимые потери: оборванные жизни, тяжелые травмы, искалеченные судьбы и горе, которое остается с семьями навсегда. -0-