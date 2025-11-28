Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За 10 месяцев текущего года в Брестской области зарегистрировано 27 ДТП по вине нетрезвых водителей

Основными виновниками трагедий в такие дни становятся нетрезвые участники дорожного движения. Под воздействием алкоголя притупляются реакции, ухудшается координация движений, искажается восприятие скорости и расстояния.

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 10 месяцев текущего года в Брестской области зарегистрировано 27 ДТП по вине нетрезвых водителей. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Выходные — это долгожданное время для отдыха, встреч с близкими и путешествий. К сожалению, именно в эти периоды на дорогах наблюдается резкий рост аварийности, часто связанный и с безответственным поведением отдельных участников дорожного движения. Чтобы предотвратить беду, каждому из нас необходимо проявить максимальную бдительность и ответственность.

Основными виновниками трагедий в такие дни становятся нетрезвые участники дорожного движения. Под воздействием алкоголя притупляются реакции, ухудшается координация движений, искажается восприятие скорости и расстояния. Автомобиль в руках нетрезвого человека превращается в неуправляемое орудие смерти. Не менее опасны и нетрезвые пешеходы или велосипедисты, которые, игнорируя элементарные правила безопасности, могут неожиданно выйти на проезжую часть, став причиной экстренного торможения или наезда. Отдельная категория риска — это лица, не имеющие права управления транспортным средством. Отсутствие навыков, незнание Правил дорожного движения и пренебрежение законом создают непредсказуемые и крайне опасные ситуации на дороге.

За 10 месяцев текущего года на территории Брестской области зарегистрировано 27 ДТП по вине нетрезвых водителей, в которых девять человек погибли и 26 человек травмированы. По вине лиц, не имеющих права управления транспортными средствами, произошло 29 ДТП, в которых 11 человек погибли и 28 — получили травмы.

За этими цифрами стоят невосполнимые потери: оборванные жизни, тяжелые травмы, искалеченные судьбы и горе, которое остается с семьями навсегда. -0-