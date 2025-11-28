Ричмонд
Школьник из Китая убил одноклассницу из-за зависти к ее успехам в учебе

Подросток из Китая расправился со своей одноклассницей: школьник завидовал ее успехам. Об этой трагедии в пятницу, 28 ноября, рассказали в City News Service, ссылаясь на промежуточный суд Шэньчжэня.

— 14-летний мальчик из Шэньчжэня был приговорен к пожизненному заключению за смертельное ранение одноклассницы, — добавили в издании.

Инцидент произошел 8 апреля, когда мальчик нанес своей однокласснице около 20 ножевых ранений у входа в ее дом. Спасти школьницу не удалось, несмотря на попытки медиков.

Подросток долго готовился к убийству, изучая законодательство. Изначально он хотел купить яд в онлайн-магазине, однако там пришлось бы предъявлять удостоверение личности.

На суде юноша заявил, что чувствовал себя неполноценным из-за академических успехов жертвы. Суд признал нападение заранее спланированным и особо жестоким, уточнили в материале.

До этого в Бразилии 13-летний школьник убил бабушку и ранил дедушку после конфликта из-за смартфона. После нападения он скрылся в лесу, однако был оперативно задержан правоохранителями.