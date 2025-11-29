Что можно и нельзя делать в Матвеев день 29 ноября, который называют Ветродуй

Православная церковь 29 ноября вспоминает апостола Матфея. В народе празднуют Матвеев день. Вместе с тем есть еще одно название — Ветродуй. Все дело в том, что 29 ноября дул сильный и холодный ветер.
Что нельзя делать 29 ноября.
Не рекомендуется много разговаривать, кого-либо осуждать. Запрещено надевать вещи наизнанку. Считалось, что указанное могло отпугнуть удачу. Кроме того, 29 ноября не следует сидеть целый день дома.
Что можно делать 29 ноября.
По традиции, было принято ходить друг к другу в гости, проводить беседы. Предки считали, что к советам следует прислушаться, так как они верные. А еще 29 ноября старались успокоить сильный ветер, бросая горсть крупы.
Согласно приметам, ветреная погода предупреждает о холодной зиме. В том случае, если идет снег 29 ноября, то в скором времени ждали метель.
