Поезд зашел: Данил Чащин отправил «Каренину» в лихорадочный путь

Покушаться на «Анну Каренину» — всегда дело рискованное. У каждого образованного зрителя есть свои Анна, Вронский, Каренин, Кити. Тем неожиданнее выглядит смелость продюсера Леонида Робермана и режиссера Данила Чащина, решивших перенести один из величайших романов мировой литературы в вагон поезда, мчащийся в неизвестность. «Каренина» — это не буквальная инсценировка Толстого, а попытка разорвать привычную форму, превратив психологическую драму в визуальный триллер с эстетикой большого блокбастера. О том, что из этого получилось, — в материале «Известий».