Календарь на 29 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

29 ноября в России вспоминают о важности буквы «Ё» в русском языке. В мире отмечают День солидарности с народом Палестины. Церковь сегодня чтит память апостола и евангелиста Матфея, одного из учеников Христа, автора первого из четырех канонических Евангелий. Какие еще праздники и памятные даты отмечают 29 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

29 ноября в России вспоминают о важности буквы «Ё» в русском языке. В мире отмечают День солидарности с народом Палестины. Церковь сегодня чтит память апостола и евангелиста Матфея, одного из учеников Христа, автора первого из четырех канонических Евангелий. Какие еще праздники и памятные даты отмечают 29 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 29 ноября.

* ~Международный День мостов~

Неизвестно, кто и когда ввел традицию отмечать День мостов, однако он считается профессиональным праздником всех, кто связан с мостостроением. В этой сфере трудятся проектировщики, архитекторы, инженеры, сварщики, крановщики и другие специалисты. Ежедневно сотни человек занимаются обслуживанием мостов: они следят не только за их состоянием и надежностью конструкций, но и за сроком службы.

По данным Минтранса, в России функционирует более 40 тыс. мостов. Самым длинным в стране считается Крымский мост, соединяющий Крым с Краснодарским краем: его общая протяженность — 19 км.

* ~Международный день солидарности с палестинским народом~

В 1947 году Генеральная Ассамблея ООН приняла план о разделе Палестины на арабское и еврейское государства. Против этого решения выступили арабские лидеры. Последовала Арабо-израильская война, в результате чего план ООН не был реализован.

А ровно через 30 лет в ООН было учреждено отделение по правам палестинцев, которое среди прочих задач занимается ежегодным проведением Международного дня солидарности с палестинским народом. Основная цель этой даты — напомнить о трагических событиях на Ближнем Востоке. Мировое сообщество долгое время пытается решить палестинскую проблему и урегулировать палестинско-израильский конфликт.

В этот день эксперты обсуждают тему независимости и защиты прав палестинского народа на международных семинарах и конференциях. Проведение Дня солидарности сопровождается культурными мероприятиями: выставками фоторабот и произведений искусства, демонстрацией видеоматериалов.

* ~Международный день ягуара~

Праздник, посвященный самому крупному представителю семейства кошачьих, появился в 2018 году по инициативе ООН. Он направлен на сохранение популяции этих животных.

В последние годы численность хищников сильно сократилась. Шкура ягуаров считается очень ценной, а окрас каждой особи уникален, поэтому охотники нелегально зарабатывают на отстреле больших кошек. Кроме того, вырубка лесов привела к тому, что количество добычи для ягуаров сократилось, и они стали чаще нападать на домашний скот. Поэтому в некоторых регионах скотоводы отстреливают ягуаров. Зоозащитники в праздник стараются привлечь внимание общества к вопросам охраны этого вида млекопитающих.

* ~День буквы «Ё» в России~

История буквы «Ё» началась в 1783 году при обсуждении полного толкового Славяно-российского словаря. Согласно легенде, княгиня Екатерина Дашкова предложила Российской академии расширить алфавит и ввести в написание диграф «іô». Представители ученого сообщества, в том числе писатели Денис Фонвизин и Гавриил Державин, идею поддержали. Так Дашкова вошла в историю, как создательница буквы «ё», хотя это не совсем так.

Одним из первых в типографской практике звук заменил на букву «ё» Николай Карамзин. Произошло это в 1797 году при издании второй книжки сборника «Аониды, или Собрание разных новых стихотворений». Буква «ё» в книге встречается шесть раз.

В советской практике употребление «ё» стало обязательным по приказу наркома просвещения РСФСР Владимира Потемкина в 1942 году. Споры между сторонниками и противниками буквы «ё» продолжаются до сих пор.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 29 ноября в других странах.

* Адвент в Загребе — Хорватия. Этот праздник восхитит путешественников и любителей рождественской атмосферы. В конце ноября столица Хорватии преображается: на улицах появляются красочные гирлянды, а в центре города открывается масштабная ярмарка. В ней участвуют 25 магазинчиков, которые образуют единый маршрут. Каждая точка готовит развлечения для гостей. Туристы могут посмотреть уличные танцы, рождественский вертеп, прокатиться на праздничном трамвае, пройти украшенный тоннель Грич и выпить глинтвейн в уличном баре. Праздничный сезон открывается 29 ноября на центральной площади Загреба, где будет торжественно зажжена первая свеча Адвента, и завершится 7 января 2026 года.

* День электронных поздравлений — США. В этот неофициальный праздник принято делиться с друзьями и родственниками открытками и видеопоздравлениями, отправленными через интернет. С появлением электронной почты и мессенджеров общение людей сделалось более доступным, а поздравления в виде картинок стали важной частью коммуникации и заменителем бумажных открыток.

Религиозные праздники 29 ноября.

* День апостола и евангелиста Матфея.

Левий Матфей был одним из двенадцати апостолов, учеников Христа. Он служил мытарем, то есть сборщиком налогов, но, услышав призыв Христа «Иди за Мной», оставил свою должность и последовал за Спасителем. Матфей был свидетелем страданий, смерти и Воскресения Христа. Он автор первого канонического Евангелия. Проповедовал в Сирии, Персии, Эфиопии. Святому удалось обратить многих язычников в христианство, построить храм в городе Мирмены.

Правитель Эфиопии Фулвиан обвинил апостола в колдовстве и приказал его сжечь на костре. Но пламя не нанесло вреда святому, зато опалило властителя. Испуганный Фулвиан попросил Матфея о пощаде. Тот помолился — и огонь угас. Сам Матфей мирно отошел ко Господу. После кончины тело святого было чудесным образом обретено в море. После этого события правитель Фулвиан окончательно раскаялся, принял крещение с именем Матфей и стал епископом Эфиопским.

Народные праздники и приметы 29 ноября.

* Матвеев день.

В народном календаре Матвеев день знаменовал окончание работ и переход к отдыху. По погоде в этот день судили о наступающей зиме: слякоть предвещала холодный январь, ясное небо и сильный ветер — суровые морозы. А если шел снег — декабрь ожидался теплый.

Крестьянские семьи начинали день с похода в церковь: святого Матфея молили о благополучии и о помощи с финансами. На выходе важно было подать милостыню, помочь нуждающимся.

День продолжали походом в гости или приглашали к себе соседей. В народе говорили: «Матвей в гости ждет», «Худ Матвей, коли не попотчевал гостей». Так как праздник приходился на рождественский пост, родных и близких угощали постной пищей.

Считалось, что праздник нужно провести в радости и легкости. Тяжелую работу на Матвея не выполняли, а старались занять день общением и играми. Сплетничать и обсуждать кого-либо запрещалось, чтобы не притянуть беду.

Приметы.

В Матвеев день нужно пойти в гости или пригласить гостей к себе, иначе останешься одиноким.

Нельзя держать мелкие монеты и купюры в руках, чтобы не накликать безденежье.

Лучше воздержаться от ярких красных вещей, чтобы не отпугнуть удачу.

Нельзя часто смотреться в зеркало, иначе бесы овладеют разумом.

Какие исторические события произошли 29 ноября.

* 1516 год — Швейцария подписала вечный мир с Францией, договор закрепил политический нейтралитет Конфедерации.

* 1899 год — основан клуб «Барселона», один из самых титулованных в мировом футболе.

* 1941 год — Красная армия освободила Ростов-на-Дону от немецких захватчиков. Первая оккупация города длилась восемь дней и получила в народе название «кровавая неделя» из-за многочисленных расправ над мирным населением.

* 1941 год — в деревне Петрищево состоялась казнь комсомолки, бойца диверсионно-разведывательной группы Зои Космодемьянской. Девушку зверски пытали и повесили. Зоя стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза (1942 год, посмертно).
* 1945 год — проведена первая в мире спасательная операция с участием вертолета. В результате выжили два человека, которых смыло в бушующий океан с севшей на мель нефтяной баржи.
* 1947 год — Генеральная Ассамблея ООН приняла план раздела Палестины на еврейское и арабское государства.
* 1982 год — вышел студийный альбом Thriller Майкла Джексона, который до сих пор называют самым продаваемым музыкальным альбомом всех времен.
* 2002 год — в Москве открылась Новая сцена Большого театра премьерой оперы Римского-Корсакова «Снегурочка».
* 2009 год — в Швейцарии состоялся референдум, итогом которого стал запрет на строительство минаретов.

Дни рождения и юбилеи 29 ноября.

* В 1797 году родился Гаэтано Доницетти — итальянский композитор, автор 68 опер, самые известные — «Любовный напиток», «Лючия ди Ламмермур», «Фаворитка» и «Дон Паскуале».

* В 1802 году родился Вильгельм Гауф — немецкий писатель и новеллист, автор сказок «Карлик Нос», «Калиф-аист», «Холодное сердце».
* В 1825 году родился Жан-Мартен Шарко — французский врач-психиатр, специалист по неврологическим болезням, учитель Зигмунда Фрейда.
* В 1832 году родилась Луиза Мэй Олкотт — американская писательница, автор романа «Маленькие женщины». Олкотт стала первой в истории США женщиной, зарегистрировавшейся для участия в политических выборах.
* В 1906 году родился Роман Кармен (настоящее имя Роман Корнман), советский режиссер-документалист, сценарист, который запечатлел сдачу в плен генерал-фельдмаршала Паулюса под Сталинградом и подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии.
* В 1930 году родилась Нина Гребешкова — советская и российская актриса кино, супруга кинорежиссера Леонида Гайдая.

* В 1932 году родился Жак Ширак — президент Франции с 1995 по 2007 год.

* В 1976 году родился Чедвик Боузман — американский актер, звезда фильма Marvel «Черная пантера».

Кто отмечает день рождения.

* 71 год исполняется Джоэлу Коэну — американскому кинорежиссеру и сценаристу. В соавторстве с братом он снял такие фильмы, как «Старикам тут не место» и «Большой Лебовски».

* 61 год исполняется Дону Чидлу — американскому актеру, дважды лауреату премии «Золотой глобус».
* 59 лет исполняется Алле Духовой — российскому хореографу, основательнице балета «Тодес».
* 59 лет исполняется Евгению Миронову — советскому и российскому актеру, народному артисту РФ.

* 49 лет исполняется Анне Фэрис — комедийной актрисе, певице, известной по фильмам «Очень страшное кино».

* 48 лет исполняется Марии Петровой — российской фигуристке, чемпионке мира и Европы, катавшейся в паре с Алексеем Тихоновым.

