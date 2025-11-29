Народный календарь. Что нужно сделать с топором на Авдия Радетеля, 2 декабря

Православные 2 декабря чтут память ветхозаветного пророка Авдия. На Руси его считали покровителем домашних дел и семейного счастья, за что его прозвали Радетелем.
Согласно народному поверью, в этот день нужно обивать обухом топора дверные косяки и оконные рамы, чтобы защитить дом от всех бед в течение года.
Выходить на улицу без особой необходимости в этот день нельзя, так как во дворе бродит различная нечисть. В старину люди предпочитали в эту дату сидеть дома у печи и пить травяной отвар с медом. Считалось, что такой напиток поможет защититься от простуды.
Приметы погоды:
Сильный ветер и снег — зима будет холодной, а весна — поздней.
Если много снега выпало, то урожай в следующем году будет хорошим.
Животные бодаются — к метели.
Именины отмечают: Яков, Федор, Сергей, Вениамин, Аза, Адриан, Михаил, Петр, Александр, Валентин, Герасим, Денис, Григорий, Иван, Дмитрий, Игнатий, Иларион, Константин, Семен.