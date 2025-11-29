Новый поворот: какие премьеры телесериалов ждут нас в декабре

В декабре премьер — как на телевидении, так и в кино — традиционно мало. Создатели новых зрелищ ждут «хлебных» новогодних дней, чтобы уж наверняка овладеть умами зрителей. Пускать в эфир новые телешоу в этом месяце решаются лишь те, кому успех практически гарантирован. Так, в этом месяце выйдут вторые сезоны «Фоллаута» и «Перси Джексон и олимпийцы», а также пятый сезон «Очень странных дел». Среди новых телешоу декабря — два спин-оффа популярных телешоу «Доктор Кто» и «Спартак. Кровь и песок». О самых интересных сериалах декабря рассказывают «Известия».
«Тоннель»1 декабряKION.
Светлана Суворова работает на таможне в небольшом городке на границе с Финляндией. Контрабандисты ненавидят ее за честность и неподкупность: у нее безупречная репутация, и никто из тех, кто пытается тайно провезти через границу товар, еще ни разу не сумел договориться с ней. И тогда мафия идет на крайние меры: сначала Светлана получает угрозы в свой адрес и адрес своих родных, а затем бандиты похищают ее мужа, обещая вернуть его в обмен на кое-какие услуги — помощь в доставке незаконных грузов. Светлана оказывается перед дилеммой: сохранить верность себе и своим принципам — или попытаться спасти родного человека, чего бы ей это ни стоило.
Главную роль сыграла Елизавета Боярская («Адмиралъ», «Анна Каренина. История Вронского»). От специализирующейся на ролях дам света и полусвета актрисы поначалу не ждешь удачного исполнения роли таможенницы, размахивающей пистолетом и месящей грязь на нейтральной полосе — и зря. Актриса хорошо справляется с ролью и это приятный сюрприз. Неприятных, пожалуй, не предвидится — сериал полностью соответствует отечественным стандартам «бандитского» кино: зловещие голоса мафиози, громко хлопающие двери авто и мордобой среди серых, плохо освещенных сугробов. Любители жанра будут довольны.
«Склиф»2 декабря’Кинопоиск".
Сериал рассказывает о работе хирурга-травматолога Евгении Покровской, которая ежедневно спасает жизни пациентов в Институте скорой помощи. Каждая серия — это один день из жизни Евгении и ее коллег-медиков, каждую минуту готовых вступить в схватку со смертью. Но работа врача — это не только гуманизм и самоотдача: в институте не обходится без интриг, внутренних конфликтов, нездоровой конкуренции и стереотипов. Евгении приходится каждый день доказывать свое право на традиционно мужскую работу хирурга, раз за разом демонстрируя свое профессиональное мастерство. И даже бывший возлюбленный Евгении становится ее соперником, конкурируя с ней за должность.
К съемкам создатели подошли серьезно: специально для телесериала были созданы декорации, во всех деталях воспроизводящие приемное отделение реального московского НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Роль Евгении Покровской исполнила Кристина Асмус («Райцентр», «Сансара»), оказавшаяся в амплуа хирурга-травматолога удивительно не на своем месте. Все-таки для демонстрации женской решительности и силы недостаточно постоянно жевать жвачку и говорить на пределе эмоций. Также в «Склиф» переведется непотопляемый Иван Охлобыстин («Интерны»), что, несомненно, добавит зрелищу юмора. Впрочем, говорят, под занавес съемок продюсеры расторгли контракт с Асмус из-за тяжелого характера актрисы. Так что продолжение сериала под большим вопросом. Что ж, будем смотреть, пока дают.
«Покинутые»4 декабряNetflix.
Середина XIX века, Америка. Жители Богом забытой дыры в Орегоне объединяются, чтобы дать отпор незваным пришельцам, жаждущим отнять их землю. Во главе сопротивления становятся женщины. Старшая из них — Фиона, набожная, опытная, с несгибаемой волей. Любовь к усыновленным ею детям-сиротам и вера в Бога помогают ей выстоять там, где мужчины готовы сдаться. Но пример Фионы заразителен, а все вместе, выступив единой силой, жители города отстоят землю, на которой родились.
Режиссером-постановщиком «Покинутых» стал Курт Саттер («Сыны анархии») — большой мастер жестких криминальных боевиков. Главную роль сыграла Джиллиан Андерсон — агент Скалли из «Секретных материалов», у которой экранный опыт в роли сильных женщин весьма велик. Так что Андерсон обеспечит сюжету твердость и упорствование в вере, а ее экранная напарница Лина Хиди (Серсея Ланнистер из «Игры престолов») подарит ему немного красоты. Зрелище обещает быть достойным.
«Спартак: Дом Ашура»5 декабряStarz.
Новый сериал — спин-офф популярного пеплума «Спартак. Кровь и песок». В конце оригинального сериала обаятельный предатель Ашур гибнет в ходе схватки на Везувии. Создатели решили дать обаятельному злодею еще один шанс, переписав финальную часть сюжета. Теперь Ашур вовремя получает подкрепление и помогает убить Спартака и подавить мятеж рабов, а в награду получает в собственность школу гладиаторов, оставшуюся без хозяина после смерти Батиата. Зрителям не только покажут альтернативную версию истории, но и раскроют секрет Ашура, из-за которого он так невзлюбил Спартака и других гладиаторов.
Шоураннеры Рик Джейкобсон и Стивен Денайт решились в очередной раз возродить «Спартака», кажется, в полной мере осознав секрет его популярности: зрителям нравится смотреть на полуголых мужчин с мечами, которые крошат друг друга в лапшу на глазах у красоток и стариков в красном бархате. Сюжет спин-оффа, разумеется, вторичен: сама атмосфера Древнего Рима с боями насмерть на потеху публике, с добавлением щепотки не менее знаменитых римских оргий, красавиц с пониженной социальной ответственностью в легкомысленных туниках и политических интриг, завораживает слишком многих, чтобы упускать такой шанс.
«Война между сушей и морем»7 декабряDisney+
Над планетой нависла смертельная угроза. Из моря на сушу вышли представители древней расы морских дьяволов, захватывая все новые территории и стремясь подчинить себе планету. Люди подозревают, что на дне океана морские дьяволы скрывают смертельно опасное оружие, которое поможет им победить человечество. Решение конфликта берет в свои руки организация ЮНИТ под руководством Кейт Лейтбридж-Стюарт. Молодой сотрудник ЮНИТ Баркли вступает в переговоры с представителями морских дьяволов, пытаясь выяснить их планы, — и получает шанс изменить ход истории и предотвратить катастрофу.
«Война между сушей и морем» — очередной спин-офф популярного сериала «Доктор Кто», уже пятый по счету, не считая документальных серий о съемках телешоу и анимационных фильмов. Автором сценария выступил создатель основного сериала Рассел Т. Дэвис. Режиссером стал Дилан Холмс Уильямс, вместе с Дэвисом работавший над несколькими сериями оригинального «Доктора Кто». Так что за неприкосновенность стилистики можно быть спокойными. У фанатов оригинального сериала есть повод порадоваться.
«Человек против младенца»11 декабряNetflix.
Вечный неудачник Тревор Бингли, наконец, получает ответственную работу: ему предстоит последить за богатым пентхаусом в центре Лондона, пока хозяева в отъезде. Спокойную жизнь сторожа, однако, нарушает подкинутый на порог младенец — и отныне мечтам мистера Бингли отоспаться на комфортном рабочем месте приходит конец: ему придется обеспечить комфорт малышу за счет собственного сна и отдыха, попутно отбиваясь от обвинений в похищении младенца и постоянно попадая в самые нелепые неприятности…
На сей раз телезрителей поздравляет знаменитый британский комик Роуэн Аткинсон, более известный как мистер Бин — дурачок, растяпа и неудачник, полный нелепого, но трогательного обаяния. Собственно, Аткинсон всю жизнь играет одного и того же героя, так что новый сериал можно считать логическим итогом основной части его предыдущего творчества. Милый бестолковый неудачник с неловкими движениями и глуповатой улыбкой на лице с малышом под елочкой — не самый плохой фон для подготовки к праздникам.