Новый поворот: какие премьеры телесериалов ждут нас в декабре

Светлана Суворова работает на таможне в небольшом городке на границе с Финляндией. Контрабандисты ненавидят ее за честность и неподкупность: у нее безупречная репутация, и никто из тех, кто пытается тайно провезти через границу товар, еще ни разу не сумел договориться с ней. И тогда мафия идет на крайние меры: сначала Светлана получает угрозы в свой адрес и адрес своих родных, а затем бандиты похищают ее мужа, обещая вернуть его в обмен на кое-какие услуги — помощь в доставке незаконных грузов. Светлана оказывается перед дилеммой: сохранить верность себе и своим принципам — или попытаться спасти родного человека, чего бы ей это ни стоило.