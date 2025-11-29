В ЛДПР предложили создать реестр недобросовестных психологов

«Психологи должны консультировать только при наличии соответствующего образования. При выявлении случаев нелегального оказания услуг их необходимо не только разово привлекать к ответственности, но и отстранять от деятельности, вносить в черные списки даже при возможном последующем получении профильного образования. Эти предложения готовы проработать с представителями правительства РФ и экспертным сообществом», — заключила Воропаева.