В ЛДПР предложили создать реестр недобросовестных психологов

Депутат Воропаева предложила создать реестр недобросовестных психологов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Реестр недобросовестных психологов следует создать в России для регулирования сферы психологической помощи, а также ввести обязательное лицензирование для специалистов, работающих с травматическим опытом, заявила РИА Новости депутат Мосгордумы, первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева.

«Назрела необходимость регулирования психологической помощи. Предлагаю ввести обязательное лицензирование для психологов, работающих с травматическим опытом, создать реестр недобросовестных психологов, в котором люди, подбирающие специалиста, смогут ознакомиться со списком лжепрофессионалов, проводить проверки на уплату налогов подобными консультантами», — сказала Воропаева.

По ее словам, сегодня любой человек после краткосрочных курсов называет себя психологом. Она отметила, что данная тенденция является достаточно опасной, особенно когда речь идет о работе с последствиями травм, посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) у участников СВО и их семей, помощи ветеранам.

«Психологи должны консультировать только при наличии соответствующего образования. При выявлении случаев нелегального оказания услуг их необходимо не только разово привлекать к ответственности, но и отстранять от деятельности, вносить в черные списки даже при возможном последующем получении профильного образования. Эти предложения готовы проработать с представителями правительства РФ и экспертным сообществом», — заключила Воропаева.

