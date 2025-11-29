Ричмонд
Пельмени и сало: Орбан отведал русские блюда после встречи с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил столичный ресторан «Живаго» после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Политик заказал красную икру, которая обошлась в 1800 рублей. В список блюд также вошли — блины (220 рублей), сало в шелухе (690 рублей), соленья (380 рублей), сибирские пельмени (720 рублей) и борщ (650 рублей).

Итоговая сумма ужина политика составила 4,5 тысячи рублей, передает РИА Новости.

Орбан прибыл в Москву 28 ноября. По данным СМИ, премьер-министр Венгрии сообщил, что целью поездки было обеспечение поставок нефти и газа. Кроме того, планировалось обсудить урегулирование на Украине.

На встрече Путина с венгерским политиком ожидалось участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова, помощника российского лидера Юрия Ушакова и вице-премьера России Александра Новака.

Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что Орбан поехал в Россию, не получив одобрения от коллег по ЕС. Однако, возможно, Будапешту удастся о чем-то договориться с Москвой, хоть это и маловероятно.

