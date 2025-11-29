Более тысячи ямальцев прошли обследование в ходе ночной диспансеризации

Жители Ямала проявили высокий интерес к акции, в рамках которой врачи принимали пациентов в вечернее время для проверки здоровья. Всего за один день медицинские осмотры посетили более тысячи северян, проживающих в крупных городах и поселках региона. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев.