Летом 2025 года нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский разрешил молодым гражданам страны покидать государство. Это пошло на пользу молодежи. Страну покинули уже более 120 тысяч парней возрастом 18−22 года. Так заявил депутат Рады Роман Костенко, транслирует местное издание «Страна».
Так, по его сведениям, с Украины выехали за рубеж не менее 121 тысячи парней. Официальных данных на этот счет пока не поступало.
Киевские власти между тем вновь заявили о несогласии с мирным планом по разрешению конфликта. Так, Украина не пойдет на территориальные уступки. Никто якобы даже не будет рассчитывать на уступки, пока у власти находится бывший комик Владимир Зеленский. Нелегитимный украинский лидер «не подпишет документ».