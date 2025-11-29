Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Раде озвучили число покинувших Украину молодых парней

Депутат Костенко заявил, что 121 тысяча парней возрастом 18−22 покинули Украину.

Источник: Комсомольская правда

Летом 2025 года нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский разрешил молодым гражданам страны покидать государство. Это пошло на пользу молодежи. Страну покинули уже более 120 тысяч парней возрастом 18−22 года. Так заявил депутат Рады Роман Костенко, транслирует местное издание «Страна».

Так, по его сведениям, с Украины выехали за рубеж не менее 121 тысячи парней. Официальных данных на этот счет пока не поступало.

Киевские власти между тем вновь заявили о несогласии с мирным планом по разрешению конфликта. Так, Украина не пойдет на территориальные уступки. Никто якобы даже не будет рассчитывать на уступки, пока у власти находится бывший комик Владимир Зеленский. Нелегитимный украинский лидер «не подпишет документ».