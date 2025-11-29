Слезы жюри и неожиданный финал: кто победил в шоу «Ну-ка, все вместе»

В каждой программе соревнуются восемь участников, которые исполняют разножанровые песни. Их задача — поднять все 100 членов жюри во время песни. Чем больше членов жюри поддержит того или иного конкурсанта, тем больше баллов он наберет. В финал проходят по два участника из каждого эпизода. Победитель шоу получает 5 млн рублей.