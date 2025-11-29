Ричмонд
Онищенко успокоил: птичий грипп-мутант не перейдёт на людей

В РАН заявили, что мутирующий птичий грипп не угрожает человечеству.

Источник: Комсомольская правда

Мутирующий птичий грипп не угрожает человеческой популяции, успокоил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Речь идёт о штамме H5N5, против которого у людей нет антител.

«Данный конкретный уже точно не перейдет на человеческую популяцию», — сказал академик РИА Новости, добавив, что пандемические штаммы появляются, как правило, раз в десять лет.

Накануне в институте Пастера высказали обеспокоенность, что птичий грипп может спровоцировать новую пандемию, которая окажется масштабнее COVID-19.

Тем временем американский Минздрав информировал, что в США скончался первый человек, заразившийся штаммом птичьего гриппа H5N5. Это был пожилой мужчина, который занимался разведением домашней птицы. Сообщается, что его птицы контактировали с дикими сородичами.

Ранее вирусолог Чумаков опроверг мнение об особой угрозе птичьего гриппа для молодежи.