Онищенко успокоил: птичий грипп-мутант не перейдёт на людей

Мутирующий птичий грипп не угрожает человеческой популяции, успокоил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Речь идёт о штамме H5N5, против которого у людей нет антител.
«Данный конкретный уже точно не перейдет на человеческую популяцию», — сказал академик РИА Новости, добавив, что пандемические штаммы появляются, как правило, раз в десять лет.
Накануне в институте Пастера высказали обеспокоенность, что птичий грипп может спровоцировать новую пандемию, которая окажется масштабнее COVID-19.
Тем временем американский Минздрав информировал, что в США скончался первый человек, заразившийся штаммом птичьего гриппа H5N5. Это был пожилой мужчина, который занимался разведением домашней птицы. Сообщается, что его птицы контактировали с дикими сородичами.
Ранее вирусолог Чумаков опроверг мнение об особой угрозе птичьего гриппа для молодежи.