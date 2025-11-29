Возраст, география и марка машины. От чего зависит тариф ОСАГО и что изменится в 2026 году

— На 2026 год готовятся более серьёзные изменения. Центробанк подписал указание о расширении тарифного коридора ещё на 15% в обе стороны для легковых автомобилей: базовая ставка может опуститься до 1399 рублей для аккуратных водителей и подняться до 8665 рублей для высокорисковых. Это означает, что те, кто не попадал в аварии, могут рассчитывать на снижение цены, а водители с ДТП по своей вине заплатят больше. Для мотоциклистов изменения ещё существеннее: коридор расширится на 40%, — пояснил Алексей Иванов.