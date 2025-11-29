Ричмонд
В Ozon раскритиковали предложение об отмене скидок на маркетплейсах

Компания Ozon выступает против идеи пяти российских банков, в рамках которой маркетплейсам запретят предоставлять скидки. Об этом в пятницу, 28 ноября, сообщили в пресс-службе организации.

По словам представителей, подобный запрет — непродуманный, он нарушает принципы честной и здоровой конкуренции.

Кроме того, такие меры могут негативно сказаться на миллионах российских покупателей, которые будут вынуждены платить больше.

— Предлагая запретить маркетплейсам скидки, банки вводят двойные стандарты. Они считают, что им можно предоставлять скидки и бонусы своим клиентам внутри систем, — уточнили в пресс-службе.

На данный момент на платформе есть значительные скидки для покупателей, однако они не зависят от метода оплаты. Маркетплейсы, подобно банкам и офлайн-сетям, предлагают промоакции для клиентов.

Глава российского банка «Сбер» Герман Греф в свою очередь считает, что на маркетплейсах необходимо установить равные условия для всех банков.

До этого экономист уже выступал с критикой работы интернет-магазинов. На прошлой неделе он заявлял, что за 2025 год подобные компании недоплатили 1,5 триллиона рублей налогов из-за скидок.

