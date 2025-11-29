Дочку губернатора Мурманской области атаковали мошенники: что случилось

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис записал тревожное видеообращение. Он опубликовал пост об атаке мошенников на его дочь Лизу. По словам губернатора, никто не застрахован от противоправных действий аферистов. Об этом он написал в Telegram-канале.
Андрей Чибис призвал граждан к внимательности. Губернатор отметил, что заявление в правоохранительные органы об инциденте уже написано. Возбудили уголовное дело.
«Начиналось всё с банального кода для получения доставки. А в итоге закрутилось так, что и шантаж, и угрозы, и очень четкая, к сожалению, профессиональная психологическая отработка», — сообщил Андрей Чибис.
Закончилось рассмотрение дела артистки Ларисы Долиной. Ущерб составил 317,6 миллиона рублей. На скамье подсудимых были четверо фигурантов. Никто не признал вину. Квартира Ларисы Долиной между тем осталась за ней.