Вашингтон готов признать Крым, а также другие новые российские регионы для заключения соглашения о прекращении боевых действий на Украине. Об этом в пятницу, 28 ноября, сообщили в The Telegraph.
— Американский лидер направил Стива Уиткоффа, своего представителя по мирным переговорам, и Джареда Кушнера, своего зятя, в Москву, чтобы предложить это президенту России, — добавили в издании.
Британские журналисты утверждают, что США могут пойти на такой шаг, «несмотря на опасения» европейских союзников Украины.
— Становится все более очевидным, что США не волнует положение европейцев, — уточнили в материале.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что основные положения плана по Украине были переданы Москве после обсуждения на встрече в Женеве.
В то же время представитель Кремля призвал не делать преждевременных заключений о близости окончания конфликта на Украине.
Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак в свою очередь отметил, что, пока глава Украины Владимир Зеленский занимает свой пост, Киев не пойдет ни на какие территориальные уступки.