Компания Airbus заявила об отзыве бортов A320, пострадает мировой парк самолетов

Одна из крупнейших авиастроительных корпораций Airbus заявила об отзыве самолетов A320. Процесс может затронуть половину мирового парка самолетов, пишет Reuters.
В сообщении уточняется, что отзовут «значительное число» бортов. Корпорация планирует изменить программное обеспечение. По мнению источников, это решение затронет несколько тысяч авиалайнеров.
По версии агентства, пострадает половина мирового парка самолетов. В результате в разных странах могут быть замечены отмены и задержки рейсов.
Между тем число авиарейсов в Калининград на новогодние праздники решили увеличить. В пиковый период сезона добавят суммарно 13 рейсов. В частности, увеличат число бортов, следующих по маршрутам из Петербурга и Москвы.