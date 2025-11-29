Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Компания Airbus заявила об отзыве бортов A320, пострадает мировой парк самолетов

Корпорация Airbus массово отзывает самолеты A320.

Источник: Комсомольская правда

Одна из крупнейших авиастроительных корпораций Airbus заявила об отзыве самолетов A320. Процесс может затронуть половину мирового парка самолетов, пишет Reuters.

В сообщении уточняется, что отзовут «значительное число» бортов. Корпорация планирует изменить программное обеспечение. По мнению источников, это решение затронет несколько тысяч авиалайнеров.

По версии агентства, пострадает половина мирового парка самолетов. В результате в разных странах могут быть замечены отмены и задержки рейсов.

Между тем число авиарейсов в Калининград на новогодние праздники решили увеличить. В пиковый период сезона добавят суммарно 13 рейсов. В частности, увеличат число бортов, следующих по маршрутам из Петербурга и Москвы.