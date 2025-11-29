Журналистка Лемби скончалась, сорвавшись со скалы в Аргентине

Журналистка Летисия Лемби, путешествовавшая по Аргентине, сорвалась с 25-метровой высоты на пляже во время фотосъемки. Об этом в пятницу, 28 ноября, сообщили в Daily Mail.
Трагедия произошла на побережье Барранка-де-лос-Лобос в городе Мар-дель-Плата. Туристка хотела запечатлеть живописное место со старой смотровой площадки на скале, однако потеряла равновесие.
Девушка упала на прибрежные камни. На место оперативно прибыли экстренные службы, однако им оставалось только констатировать смерть.
Тело журналистки вытащили из-под основания скалы до начала прилива. Местные давно жаловались на ветхую платформу, ведущую к набережной. Однако площадка остается открытой, уточнили в издании.
15 ноября в Турции россиянин и украинка также сорвались со скалы во время пешего похода. Они не смогли самостоятельно выбраться из-за сложной скалистой местности.
Кроме того, недавно в горах Карачаево-Черкесии спасли троих туристов, которые ранее сорвались со склона. О произошедшем стало известно за день до этого.