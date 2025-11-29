Ричмонд
В Татарстане бездомные собаки искусали девятилетнюю девочку

Стая бездомных животных напала на школьницу на автобусной остановке.

Источник: Комсомольская правда

Бездомные собаки напали на девятилетнюю девочку в Татарстане. Школьница госпитализирована. Подробности рассказал глава Зеленодольского муниципального района республики, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

«Сегодня на автобусной остановке “Молодежный”, при въезде в поселок Васильево, стая безнадзорных собак напала на девятилетнюю девочку», — написал он в Telegram-канале.

По словам мэра, ребёнок из многодетной семьи. Правоохранительные органы разбираются в ситуации, а муниципалитет окажет пострадавшему ребёнку необходимую помощь.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как восьмилетний мальчик дважды пострадал от бездомных собак в предместье Рабочее в Иркутске. Весной 2025 года Матвея укусили за ногу, а в ноябре прокусили бок. Теперь третьеклассник боится выходить из дома.

Также сообщалось, что под Красноярском нашли возле дороги мертвого ребенка со следами зубов животных на теле.

Тем временем в Крыму возбудили уголовное дело после нападения пса на двухлетнего ребёнка.