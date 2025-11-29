В Татарстане бездомные собаки искусали девятилетнюю девочку

Бездомные собаки напали на девятилетнюю девочку в Татарстане. Школьница госпитализирована. Подробности рассказал глава Зеленодольского муниципального района республики, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.
«Сегодня на автобусной остановке “Молодежный”, при въезде в поселок Васильево, стая безнадзорных собак напала на девятилетнюю девочку», — написал он в Telegram-канале.
По словам мэра, ребёнок из многодетной семьи. Правоохранительные органы разбираются в ситуации, а муниципалитет окажет пострадавшему ребёнку необходимую помощь.
Ранее сайт KP.RU рассказывал, как восьмилетний мальчик дважды пострадал от бездомных собак в предместье Рабочее в Иркутске. Весной 2025 года Матвея укусили за ногу, а в ноябре прокусили бок. Теперь третьеклассник боится выходить из дома.
Также сообщалось, что под Красноярском нашли возле дороги мертвого ребенка со следами зубов животных на теле.
Тем временем в Крыму возбудили уголовное дело после нападения пса на двухлетнего ребёнка.