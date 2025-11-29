Юрист Хмелевский: охлаждение сделок с недвижимостью разделит россиян

Юрист Денис Хмелевской поделился своим мнением, поможет ли недельное охлаждение перед сделкой по недвижимости. По мнению эксперта, это разделит россиян на «красных» и «белых».
Суды будут учитывать данный период при вынесении решений, но подобная практика, по мнению эксперта, является порочной.
— Получается, если продавец в течение семи дней не одумался, то он может быть приговорен. Как же так?! Речь ведь идет о мошенничестве! Преступники способны месяцами водить своих жертв за нос, — говорит юрист.
Он возмущен инициативой, получается, если продавец не разобрался в обмане за неделю, то доказать свою правоту он не сможет.
— Период охлаждения разделит россиян на условных продавцов и покупателей так же, как в начале XX века наше общество было поделено на белых и красных, — отметил юрист в беседе с «Ридус».
Единственное, что поможет — это система компенсации пострадавшим от мошенников. Тогда можно будет возвращать продавцам квартиры, а покупателям — потраченные деньги.
Возможно, ситуацию, по мнению эксперта, может исправить система страхования. А дальше в дело должны вступать правоохранительные органы и добиваться возмещения от мошенников.