Спикер жилконгресса Давыдов: схема Долиной не отразится на стоимости жилья

Спикер Всероссийского жилищного конгресса Олег Давыдов оценил, произойдет ли в России рост цен на квартиры из-за попыток Госдумы бороться с «эффектом Долиной».
В Госдуме ищут способы обезопасить россиян от мошенничеств с жильем. Но, пока действенных вариантов, по мнению Давыдова, предложено не было. Так как мошенники очень быстро адаптируются к новым реалиям, учатся обходить ограничения.
Несмотря на новые меры защиты, пока устранить «эффект Долиной» не удается. Но на ценах на недвижимость это, уверен спикер, не отразится.
— Возможен молчаливый ропот простых граждан, потому что они всегда хотят все оформить побыстрее, — сказал Олег Давыдов в беседе с «Постньюс».
Раннее в Госдуме объявили о готовящихся мерах для противодействия мошенническим схемам.
Напомним, мошенники, заставившие Ларису Долину продать жилье, получили от 4 до 7 лет тюрьмы. Квартиру вернули певице, а вот покупательница недвижимости лишилась 112 млн рублей. Деньги ей так никто и не вернул.