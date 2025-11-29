Терапевт Высоких: прогулки без шапки не приведут к менингиту, но заболят уши

Врач-терапевт Роман Высоких предупредил, какие проблемы со здоровьем ждут тех, кто предпочитает ходить без шапки в зимнее время. Взрослые обычно пугают детей менингитом, но можно ли правда заболеть?
Тело теряет тепло через открытые участки кожи, в том числе голову. Многое зависит от густоты волос. Дети теряют тепло через голову быстрее, чем взрослые.
— Такой процесс может привести к переохлаждению, в результате чего температура опускается ниже 35 , — говорит Роман Высоких порталу Страсти.
Ветер, дождь, снег и потоотделение ускоряют потерю тепла. В таком случае переохлаждение может наступить уже при температуре в 4−5 °C. Даже если одежда теплая, а голова не защищена, тело будет остывать быстрее.
Переохлаждение приводит к холодовым травмам, обморожению. Возможны головные боли, обострение хронических заболеваний, таких как астма, рассеянный склероз.
— Страдают уши. Волосы плохо защищают от холода и ветра, что часто приводит к дискомфорту, особенно при переходе из холодного помещения в теплое, — говорит врач.
А вот застудить таким образом мозг и вызвать воспаление оболочек головного и спинного мозга, нельзя. Менингит провоцируют патогенные микроорганизмы.
В свою очередь, врач-эксперт Александра Филева напомнила, что регулярные прогулки без шапки ведут к снижению иммунитета.
— Дело в том, что на голове нет подкожного жира, который уберегает от перепада температур, фактически нет никакой защиты от холода. И если голова мерзнет, это не просто неприятные ощущения. Большую часть тепла тело теряет через голову, поэтому переохлаждение головы — это серьёзный удар по иммунитету, — говорит врач Life.ru.
Холод так же негативно влияет на волосяные фолликулы, от которых зависят рост и качество волос.
Главная причина — ухудшение кровообращения. При низких температурах сосуды кожи головы сужаются, чтобы сохранить тепло, и к фолликулам поступает меньше кислорода и питательных веществ. Это делает волосы более тонкими, ломкими и может сокращать фазу их активного роста. Из-за этих проблем начинается усиленное выпадение волос, пишет Rt.