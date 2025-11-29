Терапевт Высоких: прогулки без шапки не приведут к менингиту, но заболят уши

— Дело в том, что на голове нет подкожного жира, который уберегает от перепада температур, фактически нет никакой защиты от холода. И если голова мерзнет, это не просто неприятные ощущения. Большую часть тепла тело теряет через голову, поэтому переохлаждение головы — это серьёзный удар по иммунитету, — говорит врач Life.ru.