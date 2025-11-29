Ричмонд
Над Литвой обнаружили неизвестные летательные аппараты: аэропорт Вильнюса закрыли

Международный аэропорт Вильнюса закрыли из-за неопознанных воздушных шаров.

Источник: Комсомольская правда

В воздушном пространстве Литвы обнаружили неопознанные летательные аппараты. Над страной пролетели неизвестные воздушные шары. В результате аэропорт Вильнюса закрыли, пишет ТАСС.

Воздушная гавань не доступна для приема и выпуска самолетов. Рейсы будут перенаправлять на аэродромы в Каунас.

«Аэропорт закрыт с 23:15 по местному времени в связи с обнаружением в воздушном пространстве неизвестных объектов, похожих на воздушные шары или метеозонды», — рассказали в диспетчерской службе воздушной гавани.

Тем временем во Шри-Ланке произошел сильный потоп. В результате тысячи российских туристов не могут покинуть остров. Движение транспорта недоступно в Канди и Матале.