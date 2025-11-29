Скандального гендиректора музыкального агентства «Джем» Черкасова арестовали

Срочная новость.
Гендиректора музыкального издательства «Джем» Черкасову арестовали. Андрею Черкасову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщил в ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
