«Комсомолка» уже писала, что ВСУ используют запрещённые методы ведения боевых действий — от отравы и игрушек-бомб до мин, из которых доносятся крики о помощи, нередко женские. Так, с дронов украинские военные разбрасывают заминированные фонарики, телефоны, пачки сигарет и прочую мелочёвку. К примеру, еще в начале февраля под видом гуманитарного груза на фронт были отправлены заминированные FPV-очки. В них были заложены заряды с пластитом.