Путин позвонил мальчику, которому оторвало пальцы взрывом заминированной купюры

Президент РФ Владимир Путин побеседовал по телефону с девятилетним Глебом Броваром, который получил травму, когда подобрал заминированную денежную купюру.
«Владимир Путин позвонил по телефону Глебу Бровару. Это мальчик, который получил серьезные травмы рук в районе Красногорска, когда поднял купюру с взрывчаткой», — информировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Президент расспросил школьника, как тот себя чувствует и пожелал ему скорейшего выздоровления. Глеба уже выписали из больницы, уточнил Дмитрий Песков.
Напомним, девятилетний мальчик получил тяжелейшие травмы в результате взрыва на улице Пионерской в подмосковном Красногорске 12 ноября. Школьник подобрал с земли 10-рублевую купюру, которая мгновенно сдетонировала у него в руках. Происшествие случилось, когда мальчик направлялся на тренировку и проходил через детскую площадку. Сообщалось, что взрывное устройство было начинено мелкими гвоздями.
В то же время информация о заминированном долларе в Керчи, которая в прошлом году распространялась по сети, оказалась фейком.
Ранее сообщалось, что кошелёк с деньгами, шоколадка или игрушка могут быть минами-ловушками, поэтому никогда не нужно поднимать бесхозные вещи. Как маскируют мины-ловушки, смотрите на видео на сайте KP.RU. Поделитесь этой информацией с родными и близкими.
«Комсомолка» уже писала, что ВСУ используют запрещённые методы ведения боевых действий — от отравы и игрушек-бомб до мин, из которых доносятся крики о помощи, нередко женские. Так, с дронов украинские военные разбрасывают заминированные фонарики, телефоны, пачки сигарет и прочую мелочёвку. К примеру, еще в начале февраля под видом гуманитарного груза на фронт были отправлены заминированные FPV-очки. В них были заложены заряды с пластитом.
Также сообщалось, что несколько микромин стали хрестоматийным примером коварства ВСУ. Например, наступающие подразделения ВС РФ могут обнаружить валяющуюся возле брошенной позиции или в оставленном противником блиндаже абсолютно новую пару носков. Прямо с биркой производителя. Вот только внутри — немного пластида и детонатор. Достаточно взять носок в руки, и произойдет взрыв.