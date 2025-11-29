Адвокат рассказал, что грозит матери фигуристки Костылевой за избиение дочери

Адвокат Максим Сильвестри пояснил «Газете.ru», что матери грозит уголовное дело. Если избиение было единичным, то речь идёт о статье «Побои» с наказанием до 2 лет. Однако адвокат уверен, что случай не первый, а значит, может быть применена более тяжкая статья «Истязание», по которой грозит уже от 3 до 7 лет лишения свободы. Он отметил, что реальный срок маловероятен, но условное наказание — вполне.