Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп принял решение аннулировать документы, подписанные Байденом автопером

Американский лидер Дональд Трамп аннулировал все документы, которые подписал его предшественник Джо Байден с автопером. Об этом в пятницу, 28 ноября, он сообщил в социальной сети Truth Social.

Американский лидер Дональд Трамп аннулировал все документы, которые подписал его предшественник Джо Байден с автопером. Об этом в пятницу, 28 ноября, он сообщил в социальной сети Truth Social.

— Любой документ, подписанный сонным Джо Байденом с помощью автопера, а это примерно 92 процентов от общего числа, настоящим аннулируется и не имеет никакой дальнейшей силы, — добавил он.

До этого Байден заявлял, что нынешний президент США должен работать на благо всех сограждан, а не только «миллиардеров и миллионеров».

Демократ также недавно подчеркнул, что сейчас в США наблюдается худшая политическая обстановка за все 50 лет, что он находился на выборных должностях.

Несмотря на это, Байден признал, что высоко ценит работу Трампа и его администрации по достижению соглашения о прекращении огня и боевых действий в секторе Газа.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что рост экономики РФ будет ответом «всем недругам России». Он назвал ведущих политиков стран «плесенью» без образования.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше