Американский лидер Дональд Трамп аннулировал все документы, которые подписал его предшественник Джо Байден с автопером. Об этом в пятницу, 28 ноября, он сообщил в социальной сети Truth Social.
— Любой документ, подписанный сонным Джо Байденом с помощью автопера, а это примерно 92 процентов от общего числа, настоящим аннулируется и не имеет никакой дальнейшей силы, — добавил он.
До этого Байден заявлял, что нынешний президент США должен работать на благо всех сограждан, а не только «миллиардеров и миллионеров».
Демократ также недавно подчеркнул, что сейчас в США наблюдается худшая политическая обстановка за все 50 лет, что он находился на выборных должностях.
Несмотря на это, Байден признал, что высоко ценит работу Трампа и его администрации по достижению соглашения о прекращении огня и боевых действий в секторе Газа.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что рост экономики РФ будет ответом «всем недругам России». Он назвал ведущих политиков стран «плесенью» без образования.