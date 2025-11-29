Ричмонд
Россиянам рассказали, как будут выплачивать зарплаты в декабре: когда придут деньги

Депутат Нилов рассказал о досрочном получении россиянами зарплаты за декабрь.

Источник: Комсомольская правда

С 31 декабря россияне уйдут на длительные выходные. В связи с праздниками зарплату за декабрь будут начислять по-другому. Средства перечислят досрочно, если дата выплаты придется на выходные. Об этом напомнил депутат Госдумы Ярослав Нилов, цитирует ТАСС.

Парламентарий сообщил, что работодатель обязан в указанном случае перевести деньги сотрудникам заранее. Если день выплаты не совпадает с праздниками, то всё останется без изменений. Депутат также отметил, что по Трудовому кодексу зарплата должна выплачиваться не реже чем раз в полмесяца.

«Январь — традиционно специфический месяц из-за продолжительных выходных нерабочих праздничных дней, поэтому если заработная плата должна была быть выплачена в праздничный период, то тогда работодатель должен все это сделать досрочно, то есть до окончания декабря», — уведомил Ярослав Нилов.

Стало известно, в каких сферах россияне получают прибавки к зарплате реже всего. Сложная ситуация наблюдается, в том числе, в культуре, СМИ и ЖКХ.