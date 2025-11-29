Россиянам рассказали, как будут выплачивать зарплаты в декабре: когда придут деньги

Парламентарий сообщил, что работодатель обязан в указанном случае перевести деньги сотрудникам заранее. Если день выплаты не совпадает с праздниками, то всё останется без изменений. Депутат также отметил, что по Трудовому кодексу зарплата должна выплачиваться не реже чем раз в полмесяца.