«Известия»: россияне стали в два раза чаще подрабатывать в общепитах

«Россияне стали более чем в два раза чаще интересоваться подработкой в общепите», — передают «Известия» со ссылкой на рекрутинговые агентства. Так, по данным сервиса «Авито Подработка», за год количество откликов на вакансии в сфере общепита увеличилось на 122%.