В Верховной раде назвали число уехавших с Украины молодых людей

Около 121 тыс. молодых людей покинули территорию Украины. Об этом 28 ноября рассказал депутат Верховной рады Роман Костенко.

Источник: AP 2024

«121 тыс. украинских парней в возрасте 18−22 лет уехали с Украины», — приводит его слова украинское издание «Страна.ua».

Он отметил, что это стало возможным благодаря снятию запрета на выезд за пределы страны для граждан этой возрастной категории.

Ранее, 16 ноября, сообщалось, что в Сумской области молодые украинские военнослужащие 18−24 лет массово дезертируют из армии и бегут с позиций. Так, в настоящее время в стране открыто более 161 тыс. уголовных дел за самовольное оставление военной части.