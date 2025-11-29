В Верховной раде назвали число уехавших с Украины молодых людей

Ранее, 16 ноября, сообщалось, что в Сумской области молодые украинские военнослужащие 18−24 лет массово дезертируют из армии и бегут с позиций. Так, в настоящее время в стране открыто более 161 тыс. уголовных дел за самовольное оставление военной части.