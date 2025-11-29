Ричмонд
Эксперт раскрыл, как распознать поддельный бензин

Несмотря на ужесточение контроля качества, в некоторых регионах сохраняется риск заправки некачественным или контрафактным бензином. Эксперт Константин Ершов в беседе с агентством «Прайм» рассказал о способах идентификации такого топлива.

Специалист рекомендует в первую очередь обращать внимание на поведение автомобиля. Такие признаки, как затрудненный запуск двигателя, потеря мощности, перебои в работе (троение) или появление запаха несгоревшего бензина, могут свидетельствовать о несоответствии октанового числа заявленному. При их возникновении Ершов советует сменить АЗС и провести промывку топливной системы.

Также стоит периодически проверять цвет и запах выхлопных газов. Низкокачественное топливо часто приводит к появлению густого темного дыма и образованию нагара на свечах зажигания.

Среди методов предварительной проверки эксперт упомянул тест с бумажной салфеткой: при испарении качественный бензин не оставляет следов, в то время как поддельный может оставить жирные пятна и резкий химический запах. Однако самым надежным способом Ершов назвал заправку на АЗС известных брендов с высоким товарооборотом.

