Эксперт раскрыл, как распознать поддельный бензин

Среди методов предварительной проверки эксперт упомянул тест с бумажной салфеткой: при испарении качественный бензин не оставляет следов, в то время как поддельный может оставить жирные пятна и резкий химический запах. Однако самым надежным способом Ершов назвал заправку на АЗС известных брендов с высоким товарооборотом.