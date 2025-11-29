Эскалатор на станции метро «Римская» закроют на ремонт с 4 по 26 декабря

«С 4 по 26 декабря 2025 года на станции “Римская” (выходы № 1−4) закроют на ремонт эскалатор», —говорится в сообщении.
Узнать о ремонтах в столичной подземке можно в мобильном приложении «Метро Москвы» и на официальном сайте метрополитена.
Эскалатор на станции «Римская» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена будет закрыт на ремонт с 4 по 26 декабря. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.
