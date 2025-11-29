Человечество может сразить птичий грипп: сделан ужасающий прогноз

Птичий грипп может сразить весь мир. Мутирующий вирус рискует перерасти в глобальную пандемию. Она может быть более опасной, чем COVID-19. Об этом сообщила директор Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера во Франции Мари-Анн Рамейкс-Вельти, цитирует Reuters.
По данным эксперта, вирус может адаптироваться к человеку. Тогда люди будут передавать его друг другу. Так может возникнуть новая пандемия.
Директор центра уведомила, что у людей нет антител против птичьего гриппа H5. Это значит, что человеческий организм не устойчив к таким обстоятельствам. Та же ситуация произошла во время распространения вируса COVID-19.
«Существуют опасения, что вирус адаптируется к млекопитающим и особенно к человеку, сможет передаваться от человека к человеку. И этот вирус станет пандемическим», — пояснила Мари-Анн Рамейкс-Вельти.
При имеющихся сходствах вирусов птичьего гриппа и COVID-19, первый всё же более опасен для человека. Он может воздействовать на здоровых взрослых людей. Птичий грипп также опасен для детей, подчеркнула директор центра. Она напомнила, что COVID-19 наносил наибольший урон уязвимым слоям населения, то есть пожилым людям.
По данным агентства, люди уже болели гриппом H5, включая его форму H5N1. Первый случай заражения вирусом H5N5 был зарегистрирован в октябре 2025 года.
При этом Мари-Анн Рамейкс-Вельти успокоила население. Она заявила о готовности мира к угрозе пандемии. Глобальный риск пока находится на минимальном уровне, подытожила эксперт.
По ее словам, сейчас птичий грипп наносит ущерб сельскому хозяйству. Однако на людей он не распространяется. Вирус H5N1 обнаружили у скота в Соединенных Штатах. При этом там же есть и случай заражения птичьим гриппом среди людей. Так, в штате Вашингтон мужчина скончался от штамма H5N5.
В начале ноября зафиксировали сезонный подъем гриппа в России. Как заявил профессор Анатолий Альтштейн, серьезной волны заболеваемости не будет. Однако в Австралии 2025 год был худшим за всю историю наблюдений. В стране выявили свыше 410 000 случаев заражения гриппом.