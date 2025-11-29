Человечество может сразить птичий грипп: сделан ужасающий прогноз

По ее словам, сейчас птичий грипп наносит ущерб сельскому хозяйству. Однако на людей он не распространяется. Вирус H5N1 обнаружили у скота в Соединенных Штатах. При этом там же есть и случай заражения птичьим гриппом среди людей. Так, в штате Вашингтон мужчина скончался от штамма H5N5.