Отзыв самолетов Airbus привел к отмене десятков рейсов: что об этом известно

Иностранные авиакомпании начали отменять рейсы из-за проблем с самолетами корпорации Airbus. Так, воздушные суда не вылетели в пункты назначения во Франции и Японии. Авиарейсы отменил крупнейший перевозчик All Nippon Airways, объявили в компании.
В Японии, как указывается в сообщении, отменено 65 внутренних рейсов. Во Франции также рассказали об изменениях в расписании вылетов. Компания Air France отменила сразу 35 рейсов, назначенных на 28 ноября.
На рейсы в Японии зарегистрировались 9500 человек. Теперь пассажирам не удастся вылететь самолетами Airbus.
В ночь на 29 ноября корпорация заявила об отзыве бортов A320. Процесс может затронуть половину мирового парка самолетов. Отзовут «значительное число» бортов. Корпорация планирует изменить программное обеспечение.