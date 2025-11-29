Юрист предупредил о штрафах за гирлянды с внешней стороны окна

«Пренебрежение правилами влечет за собой установленную законом ответственность. Нарушение требований пожарной безопасности может обернуться крупным административным штрафом по КоАП РФ. Согласно статье 20.4 (“Нарушение требований пожарной безопасности”), с граждан могут взыскать до 15 тысяч рублей, с организации — до 400 тысяч рублей. Кроме того, есть риск быть привлеченным к административной ответственности за нарушение правил содержания жилых домов (статья 7.22 КоАП) и самоуправство (статья 19.1 КоАП). Здесь штрафы могут достигать 50 тысяч рублей (для юридических лиц — ред.)», — рассказал Хаминский.