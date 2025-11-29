Раскрыто, какие товары нельзя вернуть после черной пятницы

«Так что если вам наутро после “черной пятницы” не понравился цвет кабриолета, то салон обратно его у вас не примет. И если вы где-то слышали, что кому-то удавалось вернуть что-то из товаров из данного списка, то не обольщайтесь — это была добрая воля продавца, рассчитывать на которую я бы не стал при принятии решения о покупке. Есть только надежда, что вам удастся договориться персонально с продавцом, но ссылаться на законы, по которому вам обязаны вернуть деньги за качественный товар, вы не сможете», — заключил Якубовский.