Долина стала «ночным кошмаром» в соцсетях после дела о мошенничестве

Напомним, летом 2024 года было возбуждено громкое дело о мошенничестве с недвижимостью, жертвой которой стала Долина. Преступники, выдавая себя за сотрудников ФСБ и банка, принудили её продать элитную квартиру в Хамовниках, переведя 130 млн рублей на подставные счета. Позже Мосгорсуд, отклонив апелляцию покупательницы Полины Лурье, оставил квартиру за артисткой. 28 ноября виновным по этому делу вынесли приговор — от 4 до 7 лет колонии.