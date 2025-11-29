Долина стала «ночным кошмаром» в соцсетях после дела о мошенничестве

«Те, кто имел неосторожность познакомиться с тёмными сторонами личности народной артистки, снимают ролики о токсичности Ларисы», — говорится в публикации.
Кроме того, издание пишет о так называемой «Стене Долиной», где люди оставляют подношения, чтобы сделка с квартирой не сорвалась и не оказалась мошенничеством.
Напомним, речь идёт о резонансном деле 2024 года, когда мошенники, представившись сотрудниками ФСБ и банка, вынудили Долину продать квартиру и перевести 130 миллионов рублей на подставные счета. Мосгорсуд сохранил за ней право собственности на элитную квартиру в Хамовниках, отклонив апелляцию покупательницы Полины Лурье. В пятницу, 28 ноября, обвиняемым по этому делу вынесли приговор, назначив от четырёх до семи лет лишения свободы.
К хейту Долиной подключились и другие знаменитости. Певица Слава заявила, что из-за «схемы Долиной» она не может продать квартиры, так как покупатели боятся заключать сделки с артистами. По её словам, теперь ей приходится проходить все наркологические клиники и дополнительные проверки.
Напомним, летом 2024 года было возбуждено громкое дело о мошенничестве с недвижимостью, жертвой которой стала Долина. Преступники, выдавая себя за сотрудников ФСБ и банка, принудили её продать элитную квартиру в Хамовниках, переведя 130 млн рублей на подставные счета. Позже Мосгорсуд, отклонив апелляцию покупательницы Полины Лурье, оставил квартиру за артисткой. 28 ноября виновным по этому делу вынесли приговор — от 4 до 7 лет колонии.
Ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».