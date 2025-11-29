Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Русская «царица» зажгла на новой сцене в Екатеринбурге. Видео

В Екатеринбурге вечером 29 ноября прошел первый и сразу самый крупный концерт на «УГМК-Арене». В качестве приглашенного гостя стала поп-дива Anna Asti. На ее новое шоу под названием «Царица» были распроданы почти все билеты.

Выступление впервые прошло внутри «УГМК-Арены».

В Екатеринбурге вечером 29 ноября прошел первый и сразу самый крупный концерт на «УГМК-Арене». В качестве приглашенного гостя стала поп-дива Anna Asti. На ее новое шоу под названием «Царица» были распроданы почти все билеты.

«Asti навсегда в наших сердечках. Танцы, музыка, свет и, конечно, голос Анны — так прошел первый большой концерт на “УГМК-Арене”!» — написали представители площадки в своем telegram-канале.

Ранее стало известно, что на концерте екатеринбуржцам запретили проносить плакаты с английскими надписями. Также каждый ватман проверялся охраной.

telegram-канал «УГМК-Арена».