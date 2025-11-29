В Минобрнауки рассказали о регулировании платных мест в вузах

СИРИУС, 29 ноя — РИА Новости. Регулирование платного приема в российские вузы впервые начнется в ходе приемной кампании 2026 года и не коснется приоритетных направлений подготовки, сообщил РИА Новости замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.
«Та норма, те изменения, которые приняты — закон о регулировании платного приема — она заработает уже со следующего года. В приемную кампанию 2026 года будут действовать нормы по регулированию платного приема», — сказал замминистра на полях V Конгресса молодых ученых.
По словам Афанасьева, данные изменения не повлияют на доступность высшего образования в стране.
«Первая задача — мы отсекаем некачественное высшее образование платное, а второе, при этом по приоритетным направлениям, востребованным рынком труда, регулирования не будет. Соответственно, медицинские, педагогические, инженерные направления — они смогут принять то количество хороших абитуриентов на платной основе, которое придет», — отметил замглавы Минобрнауки.
Основная цель введения регулирования платного приема — сбалансированная подготовка кадров в интересах национальной экономики и социальной сферы. В перечень направлений подготовки, по которым будет осуществляться регулирование платного приема, вошли 30 специальностей уровня бакалавриата и 12 — специалитета.
Ранее в министерстве сообщили, что предпринятые меры позволят гармонизировать подготовку кадров под потребности рынка труда по отдельным специальностям, снизить его перенасыщенность и в целом повысить качество высшего образования.