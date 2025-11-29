В Иркутске вручили 22 Почётных знака «Материнская слава» в канун Дня матери

IrkutskMedia, 29 ноября. В Иркутске в канун Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября, 22 многодетным женщинам из разных городов и районов Приангарья вручили Почётные знаки «Материнская слава». Торжественную церемонию провёл губернатор Игорь Кобзев, подчеркнув значимость материнского труда и семейных ценностей, сообщает пресс-служба облправительства.
«Сегодня мы вручаем награды многодетным матерям за ответственное воспитание детей, сохранение и преумножение традиционных семейных ценностей, вклад в развитие родных мест, пропаганду здорового образа жизни. Быть матерью — большое счастье и огромная ответственность, неустанный труд и самоотверженная забота о своих детях. Материнская любовь не знает границ, сердце матери не знает покоя, душа постоянно тревожится за детей», — отметил Игорь Кобзев.
Впечатляющая география награждённых охватила областной центр, крупные города и отдалённые сёла. В числе отметившихся жительницы Иркутска — Мария Быкова и Ирина Филиппова, а также женщины из районов: от деревни Коты, где живёт Любовь Пастухова, до посёлка Молодёжный, родного места для Анастасии Старцевой. Среди награждённых — представительницы Братска, в том числе Зоя Кривец, жительницы Вихоревки, Усть-Илимска, Черемхово, Саянска, Зимы, а также сёл и поселков Нижнеилимского, Нукутского, Баяндаевского, Боханского, Усть-Ордынского, Ольхонского, Чунского и Качугского районов.
Церемония продолжила традицию, заложенную в 2008 году, когда в Приангарье учредили региональную награду за ответственное воспитание четырёх и более детей. Отбор проводится коллегиально: учитывается постоянное проживание женщины на территории Иркутской области не менее 5 лет, а также достижение младшим — четвёртым — ребёнком 8-летнего возраста. Вместе со знаком каждая лауреатка получает единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей.
В 2025 году конкурсный отбор был особенно плотным — на него поступило 58 заявок. Министр социального развития региона Владимир Родионов отметил, что с момента учреждения награды её удостоились уже 258 многодетных матерей. По его словам, эти женщины формируют социально устойчивые семьи, воспитывают детей в атмосфере гармонии и участия, передают им ценности здорового образа жизни и культурные традиции своих территорий.
Напомним, в Иркутском городском перинатальном центре имени М. С. Малиновского (ИГПЦ) состоялась торжественная регистрация новорожденных. Мероприятие провели в преддверии Дня матери. Свидетельства о рождении и памятные подарки получили три семьи. Молодых родителей поздравили руководитель службы ЗАГС Иркутской области Валерий Митусов и главный врач ИГПЦ Ирина Ежова.