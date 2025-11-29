В Иркутске вручили 22 Почётных знака «Материнская слава» в канун Дня матери

В 2025 году конкурсный отбор был особенно плотным — на него поступило 58 заявок. Министр социального развития региона Владимир Родионов отметил, что с момента учреждения награды её удостоились уже 258 многодетных матерей. По его словам, эти женщины формируют социально устойчивые семьи, воспитывают детей в атмосфере гармонии и участия, передают им ценности здорового образа жизни и культурные традиции своих территорий.