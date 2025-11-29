Депутат Нилов объяснил, в каком случае могут досрочно выплатить зарплату за декабрь

Работодатели обязаны в досрочном порядке выдать сотрудникам декабрьскую зарплату, если традиционная дата ее выплаты приходится на новогодние праздники. Об этом в субботу, 26 ноября, рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
— Январь — традиционно специфический месяц из-за продолжительных выходных нерабочих праздничных дней, — уточнил парламентарий.
По его словам, если в компании день зарплаты не совпадает с новогодними праздниками, то перечислить деньги работнику могут уже после выходных.
При этом в некоторых организациях предпочитают проводить все выплаты в завершающем году. Согласно трудовому законодательству, зарплата должна выплачиваться не реже чем раз в полмесяца.
— Но если работодатель досрочно рассчитался со своими работниками в декабре, а в январе произведет только один раз выплату, то в этом случае никаких претензий быть не может, — цитирует Нилова ТАСС.
Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин также рассказал, что граждане получат в декабре «тринадцатую» пенсию: тем, кто получает выплату до 11 января, переведут деньги досрочно.