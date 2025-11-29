Ричмонд
Космонавт Юрчихин допустил наличие микрожизни на Луне

Российский космонавт заявил, что на Луне могут жить микроорганизмы.

Источник: Комсомольская правда

Луна может оказаться обитаемой, речь идёт о микрожизни. Такое мнение высказал летчик-космонавт РФ Фёдор Юрчихин.

Космонавт рассказал о ряде экспериментов, в частности, об анализе проб с внешней поверхности станции МКС, который показал наличие там небольших колоний микроорганизмов. Также Юрчихин напомнил об эксперименте с личинками африканских комаров, которые ожили после нескольких месяцев, проведённых в космосе.

«Это всё подвигает к тому, что на 100% отрицать микрожизнь на поверхностях, под поверхностями других космических тел сегодня, наверное, никто не рискнет», — сказал Юрчихин, отвечая на вопрос РИА Новости о том, можно ли с уверенностью заявлять, что на Луне нет жизни.

Ранее на Луне обнаружили пригодные для жизни людей пещеры, почему в их недрах могут таиться опасные обитатели, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем марсоход Perseverance наткнулся на пятна, возможно, оставленные вымершими микробами.

Также сообщалось, что в облаках Венеры нашли газ фосфин — это один из маркеров жизни, его могут вырабатывать живые организмы.