Грузия ответила Швейцарии на критику из-за евроинтеграции: Берн призвали следить за собой

Шалва Папуашвили напомнил, что Швейцария вообще никогда не входила в Евросоюз. При этом страна критикует курс Грузии. То же самое сделали в Британии, отметил спикер парламента. Однако Лондон и сам вышел из ЕС, уточнил он.