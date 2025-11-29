Ричмонд
Грузия ответила Швейцарии на критику из-за евроинтеграции: Берн призвали следить за собой

Спикер парламента Грузии Папуашвили призвал Швейцарию следить за конституцией.

Источник: Комсомольская правда

Посольство Швейцарии в Грузии опубликовало пост с перечислением полномочий конституционных органов Тбилиси. Дипмиссия обеспокоилась обеспечением полной интеграции Грузии в Евросоюз. На этот пост отреагировал председатель парламента страны Шалва Папуашвили в соцсети. Он призвал Швейцарию следить за своей конституцией.

Шалва Папуашвили напомнил, что Швейцария вообще никогда не входила в Евросоюз. При этом страна критикует курс Грузии. То же самое сделали в Британии, отметил спикер парламента. Однако Лондон и сам вышел из ЕС, уточнил он.

«Давайте пусть каждый следит за своей конституцией», — прокомментировал Шалва Папуашвили.

Тем временем ВМД России объявило в розыск блогера, покинувшего РФ и проживающего в Грузии. Стример TheDRZJ*, как уточняется, проходит фигурантом по уголовному делу. Блогера подозревают в совершении преступления.

*- внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ.

